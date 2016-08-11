Совбез ООН подтвердил позицию о территориальной целостности Украины, ее не поддержала лишь РФ - Ельченко

Об этом он сказал на брифинге в Нью-Йорке после закрытых консультаций на Совете Безопасности ООН в отношении российских провокаций по Крыму, который транслировался на сайте ООН.

"Мы очень благодарны членам Совета безопасности, без каких-либо сомнений подтвердили их решительную позицию по отношению территориальной целостности и независимости Украины, включая Крым. И мы очень довольны этим, кроме одной страны, конечно", - заявил Ельченко.

При этом глава украинской миссии при ООН сказал, что попросил своего российского коллегу в организации Виталия Чуркина продемонстрировать доказательства относительно озвученных российской стороной обвинений против Украины. На что, по его словам, от российского посла можно было услышать только слова.

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"Кстати, вчера мы направили формально и официально запрос Красному Кресту, Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и в мониторинговую миссию ООН за соблюдением прав человека, чтобы они попытались получить доступ в Крым, и особенно, получили доступ к тем людям, которые по утверждениям России, были задержаны в связи с так называемыми "террористическими действиями", - сказал Ельченко.

Украинские дипломаты попросили указанные организации пообщаться с задержанными лицами, а затем результаты представить ОБСЕ и Совету безопасности ООН.

Ранее Совет безопасности Организации Объединенных Наций начал закрытое заседание относительно российских провокаций в Крыму.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».