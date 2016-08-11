Провокация РФ в Крыму: Совбез ООН начал закрытое заседание

Об этом сообщил председатель Постоянного представительства Украины при ООН Владимир Ельченко в Twitter.

Читайте такжеПодразделения СБУ из-за провокаций РФ в Крыму приведены в повышенную боевую готовность – Грицак

"Уже началось!", - написал Ельченко, реагируя на сообщение Миссии Украины при ООН в Twitter, что Совбез ООН через несколько часов проведет заседание в формате закрытых консультаций по поводу российских провокаций в Крыму.

В Миссии Украины при ООН добавили, что "во время заседания детально проинформируем членов СБ ООН о развитии ситуации в Крыму и на востоке Украины".

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».

Президент Украины Петр Порошенко назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму. «Обвинения российской стороной Украины в терроризме в оккупированном Крыму звучат так же нелепо и цинично, как заявления российского руководства об отсутствии российских войск на Донбассе. Эти фантазии - лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», - подчеркнул Порошенко.

Сегодня, 11 августа, президент Украины поручил привести в повышенную боевую готовность все подразделения в районах админграницы с Крымом и на Донбассе.



