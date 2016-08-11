В УКРОПе также заявили, что фсбшники похитили Евгения Панова

«Похитили нашего Женю Панова. Похитили цинично и подло. Очевидно, бьют и выбивают признание. Похитили враги. Украли профессиональные убийцы государства-агрессора», – написал Ярослав Гришин на своей странице в Facebook.

Читайте такжеБрат "украинского диверсанта" заявляет, что Панов был похищен и вывезен в КрымПолитик добавил, что Евгений Панов баллотировался в депутаты Энергодарского городского совета от партии УКРОП, является членом исполкома города. Он защищал Украину на востоке, помогал фронту как волонтер и был настоящим патриотом Украины, отметил Ярослав Гришин. Политик призвал сделать все возможное для спасения Евгения и возвращения его домой.

Напомним, о похищении Евгения Панова заявил его брат Игорь Котелянец. По словам родных, Евгений не выходил на связь с 6 августа.