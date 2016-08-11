В УКРОПе также заявили, что фсбшники похитили Евгения Панова
Депутат Запорожского областного совета от партии УКРОП Ярослав Гришин подтвердил похищение Евгения Панова, который, по версии российского ФСБ, якобы готовил теракты на территории оккупированного Крыма и был задержан там силовиками.
«Похитили нашего Женю Панова. Похитили цинично и подло. Очевидно, бьют и выбивают признание. Похитили враги. Украли профессиональные убийцы государства-агрессора», – написал Ярослав Гришин на своей странице в Facebook.
Читайте такжеБрат "украинского диверсанта" заявляет, что Панов был похищен и вывезен в КрымПолитик добавил, что Евгений Панов баллотировался в депутаты Энергодарского городского совета от партии УКРОП, является членом исполкома города. Он защищал Украину на востоке, помогал фронту как волонтер и был настоящим патриотом Украины, отметил Ярослав Гришин. Политик призвал сделать все возможное для спасения Евгения и возвращения его домой.
Напомним, о похищении Евгения Панова заявил его брат Игорь Котелянец. По словам родных, Евгений не выходил на связь с 6 августа.