В УКРОПе также заявили, что фсбшники похитили Евгения Панова

11:40, 11 августа 2016
Политика
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Депутат Запорожского областного совета от партии УКРОП Ярослав Гришин подтвердил похищение Евгения Панова, который, по версии российского ФСБ, якобы готовил теракты на территории оккупированного Крыма и был задержан там силовиками.

В Запорожском УКРОПе подтвердили похищение Евгения Панова

«Похитили нашего Женю Панова. Похитили цинично и подло. Очевидно, бьют и выбивают признание. Похитили враги. Украли профессиональные убийцы государства-агрессора», – написал Ярослав Гришин на своей странице в Facebook.

Читайте такжеБрат "украинского диверсанта" заявляет, что Панов был похищен и вывезен в КрымПолитик добавил, что Евгений Панов баллотировался в депутаты Энергодарского городского совета от партии УКРОП, является членом исполкома города. Он защищал Украину на востоке, помогал фронту как волонтер и был настоящим патриотом Украины, отметил Ярослав Гришин. Политик призвал сделать все возможное для спасения Евгения и возвращения его домой.

Напомним, о похищении Евгения Панова заявил его брат Игорь Котелянец. По словам родных, Евгений не выходил на связь с 6 августа.

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