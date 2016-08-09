Задержаны еще четыре чиновника налоговых органов времен Януковича - ГПУ

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

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"В целом они подозреваются в незаконном возмещении НДС предприятиям с признаками фиктивности, которые находились под контролем преступной группы Януковича, Азарова, Клименко на сумму 3 млрд 166 млн 90 тыс. грн", - отметил Луценко.

Ходатайство об их аресте суд рассмотрит завтра.

Ранее УНИАН сообщал, что суд арестовал бывшего первого заместителя председателя Государственной налоговой службы Андрей Головача с возможностью внесения залога в 200 млн гривень.