Задержаны еще четыре чиновника налоговых органов времен Януковича - ГПУ
19:53, 09 августа 2016Политика
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Задержаны четверо чиновников налоговых органов времен министра доходов и сборов Александра Клименко.
REUTERS
Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
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"В целом они подозреваются в незаконном возмещении НДС предприятиям с признаками фиктивности, которые находились под контролем преступной группы Януковича, Азарова, Клименко на сумму 3 млрд 166 млн 90 тыс. грн", - отметил Луценко.
Ходатайство об их аресте суд рассмотрит завтра.
Ранее УНИАН сообщал, что суд арестовал бывшего первого заместителя председателя Государственной налоговой службы Андрей Головача с возможностью внесения залога в 200 млн гривень.
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