Украина может быть единственной в мире, чья территория оккупирована с целым коренным народом - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лооде сказал во время заседания круглого стола "О коренных народах Украины".

"Я думаю, первое, и самое главное ожидание со стороны международного сообщества, а также это включает систему ООН, что Украина интегрирует в скором будущем принципы декларации ООН по правам коренных народов в свое национальное законодательство", - сказал он.

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При этом Лооде высказал мнение, что Украина может быть единственным государством в мире, чьи земли и территории, на которых также проживают коренные народы, находятся под военной оккупацией иностранного государства.

"И факт, что это государство также является второй самой большой ядерной страной в мире и постоянным членом Совета безопасности ООН, не упрощает ситуацию для Украины. И это значит, что по крайней мере в краткосрочной перспективе, Украина не может взять ответственность за то, как права человека и коренных народов в реальности реализуются на традиционных землях этих народов", - заявил член постоянного форума ООН.

Он сказал, что такая ответственность должна принадлежать Российской Федерации как стране-оккупанту.

"И также нам понятно, что этот оккупант демонстративно отказывается от этой ответственности. Россия показывает полное пренебрежение прав человека", - подчеркнул Лооде.

Он считает, что реализация прав человека в Крыму является уникальным вызовом Украины.