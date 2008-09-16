Черномырдин подтвердил, что Россия пишет "черные списки" для Украины

Россия запретит въезд в страну ряду граждан Украины. Об этом сказал посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН, сообщает РИА Новости.

По его словам, создание "черного списка" для украинцев станет "адекватной мерой" после того, как Украина объявила персонами нон-грата нескольких депутатов Госдумы РФ.

Точный список граждан Украины, которым будет запрещен въезд к России, В.Черномырдин не назвал. "Я не могу сказать, кто там и что там, но сейчас нужно выбирать, а выбор огромный", - отметил посол.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источники в Москве, в кандидаты в невъездные попадают лидер фракции НУ-НС Вячеслав Кириленко, глава комитета Верховной Рады по внешней политики Олег Билорус, член комитета по вопросам культуры и духовности, депутат Верховной Рады от НУ-НС Петр Ющенко, член того же комитета от БЮТ Владимир Яворивский, руководитель рабочей группы СБУ по изучения истории ОУН-УПА Владимир Вятрович, глава Киевской обладминистрации Вера Ульянченко, глава Харьковской обладминистрации Арсен Аваков, а также председатель госкомпании Укрспецэкспорт Сергей Бондарчук. Могут возникнуть проблемы с въездом в Россию и у некоторых украинских бизнесменов.

За последние месяцы украинские власти не пустили в страну двух российских парламентариев: депутатов Госдумы Константина ЗАТУЛИНА и Сергея МАРКОВА.