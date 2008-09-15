Брата Ющенко не хотят видеть в России?

Если подтвердится информация о том, что лидеру фракции НУ-НС Вячеславу Кириленко, а также народным депутатам Украины Олегу Билорусу, Петру Ющенко и Владимиру Яворивскому запретили въезд в Россию, то такие действия РФ можно будет считать недружелюбным шагом. Об этом, как передает корреспондент ForUm’a , в интервью журналистам в понедельник заявил Вячеслав Кириленко.

«Но, с другой стороны, нас интересуют вопросы отстаивания национальных интересов Украины. Возможно, это кого-то и раздражает, но мы не будем на это обращать внимание, а будем и дальше работать», - сказал он.

Кириленко отметил, что он не является сторонником «взаимных запретов». «Но я – сторонник соблюдения национального законодательства. Я ни одно национальное законодательство – ни украинское, ни российское – не нарушал. Если где-то в другой столице принято политическое решение, то это только подтверждение того, в чем мы уже убеждены: «прокремлевское» большинство в нашем парламенте создано и действует, а его хозяева извне его защищают», - подчеркнул парламентарий.

Напомним, некоторые украинские политики и бизнесмены не смогут въехать в Россию после того, как власти Украины запретили въезд в страну некоторым российским политикам и депутатам Госдумы, сообщили в понедельник информированные источники в Москве.

По их данным, в число невъездных попадают лидер фракции «Наша Украина-Народная Самооборона» Вячеслав Кириленко, руководитель комитета Верховной рады по внешней политике Олег Билорус, член комитета по вопросам культуры и духовности, депутат Верховной Рады от НУ-НС Петр Ющенко, член того же комитета от Блока Юлии Тимошенко Владимир Яворивский.

Кроме того, в перечне также фигурируют руководитель рабочей группы Службы безопасности Украины по изучению истории ОУН-УПА Владимир Вятрович, глава Киевской обладминистрации Вера Ульянченко и глава Харьковской обладминистрации Арсен Аваков, а также председатель госкомпании Укрспецэкспорт Сергей Бондарчук.

«Могут возникнуть проблемы с въездом в Россию и у некоторых украинских бизнесменов», - сказал один из источников.

Подтвердить или опровергнуть эту информацию в официальных российских структурах пока не удалось.

Как сообщалось, в начале сентября по решению украинских властей в Украину не был допущен депутат Госдумы РФ - политолог Сергей Марков. МИД РФ в этой связи выразил протест.

12 сентября депутата Государственной Думы РФ Виктора Водолацкого не пропустили через украино-российскую границу.