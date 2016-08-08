Ефремов заявляет, что не знаком с главарем "ЛНР" Плотницким

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ефремов заявил сегодня в комментарии журналистам в Апелляционном суде Киева.

"Я не знаю этого человека", - сказал Ефремов.

Он также в очередной раз отверг все обвинения в его адрес.

Также Ефремов отметил, что не понимает, за что сегодня взяли под стражу его бывшего коллегу по партии Владимира Медяника.

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"Этот человек делал все, чтобы быть добросовестным депутатом", - сказал Ефремов.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

1 августа Печерский районный суд Киева арестовал Ефремова на 2 месяца без права внесения залога. Защита экс-«регионала» обжаловала это решение.

Сегодня, 8 августа, Апелляционный суд перенес на 10 августа рассмотрение жалобы на арест Ефремова.

Между тем 7 августа по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины задержали также бывшего народного депутата от ПР Владимира Медяника.

«В рамках дела Ефремова ГПУ задержала следующего фигуранта - экс-нардепа ПР Владимира Медяника», - заявил генпрокурор.

Сегодня, 8 августа, суд арестовал Медяника на 60 суток.

В свою очередь Луценко анонсировал новые задержания по этому делу. "Это не последнее задержание. У нас достаточно доказательств против целой группы лиц, которые замахнулись на собственное государство", - сказал генпрокурор.