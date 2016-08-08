Руководитель БДИПЧ ОБСЕ отказался отвечать на вопрос, будут ли отправлены наблюдатели в Крым

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

«Мы сейчас как раз работаем над тем, куда будут направлены наши наблюдатели, поэтому в настоящий момент я не буду отвечать на этот вопрос... Пока мы не можем сказать ничего конкретного, куда будут направлены наблюдатели», - отметил Петерсен.

При этом отказался отвечать на уточняющий вопрос УНИАН, следует ли это понимать, что он допускает возможность отправки наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ в оккупированный Крым.

«Мне кажется я совершенно чётко ответил на этот вопрос», - подчеркнул Петерсен.

Также он не ответил, какой статус для миссии БДИПЧ ОБСЕ будут иметь четверо депутатов, которых планируется выбрать на незаконных выборах в Госдуму РФ, намеченных на 18 сентября в оккупированном Крыму.

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Петерсен сказал, что миссия прибыла в РФ с целью наблюдать за выборами, чтобы они соответствовали стандартам БДИПЧ ОБСЕ и соответствовали обязательствам, которые взяли на себе страны ОБСЕ, в том числе Россия.

«Я хотел бы подчеркнуть, что мы эти стандарты и методологию применяем для всех стран ОБСЕ, включая и вашу (РФ)», - добавил он.

По словам Петерсена, важно понимать, что роль миссии проводить наблюдение избирательного процесса и представить по окончании отчёт, а не вмешиваться.

«Мы не заинтересованы в результатах - нас интересует сам процесс - чтобы он был прозрачным, и чтобы он осуществлялся со всеми обязательствами ОБСЕ. Мы не будем представлять никаких текущих комментариев во время выборов», - поодытожил руководитель миссии БДИПЧ ОБСЕ.