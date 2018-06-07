Украинский интерес. Раздражающий Трамп, юго-восточные перспективы и испытание послом

Выборы президента США привлекают к себе внимание всего мира каждые четыре года, но на этот раз ситуация подогревается не только масштабом предвыборного марафона, но и фигурами кандидатов. Взбалмошный богач Дональд Трамп, без особых проблем ставший выдвиженцем Республиканской партии, без устали будоражит общественное мнение противоречивыми заявлениями. Хиллари Клинтон (кандидат от демократов) имеет уникальный шанс войти в Белый дом не в качестве первой леди, которой она была в 1992 – 2000 годах, а официальным лидером самого могущественного государства в мире.

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В информационном пространстве нет недостатка в разнообразных прогнозах относительно исхода президентской гонки, к опосредованному участию в которой подключаются все новые и новые персонажи. Критические стрелы в сторону Трампа выпустили Франк-Вальтер Штайнмайер и Франсуа Олланд, но это скорее ритуальные действия. Зато утверждение Барака Обамы о том, что кандидат республиканцев не подходит на роль президента может сыграть важную роль в президентской кампании. Украинским политикам стоит не слишком обольщаться периодическим упоминанием нашей страны обоими кандидатами – украинская тема не является главной в избирательной кампании в США. Куда важнее искать возможности для конвертирования этих упоминаний в постоянный интерес к происходящему в Украине.

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Петр Порошенко посетил Малайзию и Индонезию. Страны Юго-Восточной Азии вряд ли можно назвать приоритетными для украинской дипломатии, но в современном глобализированном мире обращать на них внимание стоит. В Малайзии украинский президент, среди прочих тем, обсудил и перспективы привлечения к ответственности лиц, уничтоживших в июле 2014 года в небе над Донбассом «Боинг-777» «Малазийских авиалиний» с 298 пассажирами и членами экипажа на борту. Индонезия же для Украины – огромный перспективный рынок, государство с 250-миллионным населением и внушительными политическими амбициями. В Киеве уже долго говорят о необходимости наращивать экономическую составляющую внешней политики, и юго-восточный вояж Порошенко – шаг в верном направлении.

О том, что привычные международные отношения существенно меняются, свидетельствует и факт создания «Четырехстороннего механизма координации и сотрудничества» Китаем, Пакистаном, Афганистаном и Таджикистаном. Этот квартет таким образом решил реагировать на нарастающую угрозу терроризма. Если военно-политическое сотрудничество Пекина и Исламабада не является секретом, то присоединение Кабула и Душанбе является неприятным сигналом для России о том, что КНР не намерена слепо учитывать интересы Кремля в Центральной Азии, к слову, сохраняющей военное присутствие в Таджикистане. В этом контексте предстоящая встреча Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом Москвой ожидается с повышенным интересом. Особенно – после заявления турецкого президента о том, что Запад поддерживает путчистов и террористов.

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Украине, судя по всему, не стоит ждать прибытия нового российского посла. РФ попыталась преподнести назначение чекиста Михаила Бабича в качестве операции внедрения с элементами шантажа, но столкнулась с вежливым отказом. Устами заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль официальный Киев подчеркнул, что вопрос согласования кандидатуры посла России в Украине снят, а Павел Климкин подчеркнул, что общая тональность российско-украинских связей не способствует нормализации дипломатических отношений, но при этом речь об их полном разрыве не идет.

Евгений Магда