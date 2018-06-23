Российские аналитические центры в Киеве: отмашка ФСБ или поиск друга?

Помнится, сразу после Оранжевой революции в Киеве открылся один аналитический центр РФ, на презентацию которого прибыли, простите за всуе, господа Павловский, Марков и другие… Открытие сопровождалось хи-хиканьем российских гостей и, передаю почти дословно, аргументацией: «Вы не бойтесь. В Киеве столько американских центров и аналитиков, работающих на европейские гранты. Ну, будет один российский, ну что тут такого, это не больно, даже приятно…» Осадок остался неприятный, но с тех пор много изменилось. Аналитических структур и фондов Российской Федерации в Киеве много. Российско-украинские отношения стали одной из главных тем исследований политологов, социологов, темой круглых столов. Мы решили сделать небольшой обзор наиболее заметных аналитических структур Российской Федерации, работающих в Киеве.

Росзарубежцентр. Деятельность Росзарубежцентра, как указано на его сайте, направлена на развитие международных связей и утверждение за рубежом объективного представления о современной России, её культурном, научном, экономическом и духовном потенциале. Росзарубежцентр пытается позиционировать себя как международный институт народной дипломатии, такой как немецкий Гете-Институит, французский Альянс, Греческий культурный фонд, действующие в Украине. Но вряд ли такие сравнения уместны, поскольку Росзарубежцентр является подразделением МИДа. И сколько бы они не говорили о сохранении русской культуры и работе с соотечественниками, но на самом деле работа центра - это неотъемлемая часть российского внешнеполитического инструментария. Не буду голословной. Например, там есть подробная инструкция, как украинским школьникам получить аттестат Российской Федерации. А знаете, авторы каких работ стали стипендиатами Фонда Москва – Крым? ( В рамках Росзарубежцентра действуют различные российские фонды и движения). Так вот, стипендиями были поощрены авторы работ: "Сохранение и развитие русского языка и русской культуры в Тавриде", "Русский вопрос" в немецкой оккупационной политике и пропаганде на территории Крыма 1941-44 гг", "Речевое воздействие. Проблема сохранения русской культуры в Крыму и ее решение" и другие.

Борьба за формирование сознания - это не только тактика Российской Федерации. Евросоюз использует такой термин как инвестирование в будущее поколение. Они тоже отбирают, поддерживают и раскручивают те научные и псевдонаучные проекты, которые позволят удержать тот или иной стереотип ту или иную проблему, то или иное представление, как доминанту, определяющую человеческое сознание. Если людям все время твердить о том, что права человека и демократия являются определяющими вопросами нашей жизни, то можно ожидать, что подрастут люди, для которых это действительно станет ценностью. А если в обществе будут постоянно обыгрываться темы крымской войны, славных побед Суворова и Румянцева и героической обороны Крыма, то это приведет к тому, что для значительной части жителей Крыма это воображаемая общая с Россией история станет фактором для формирования такого же воображаемого общего с Россией сегодня.

Если заходить на сайт упомянутого центра и подведомственным ему фондов, изредка, и не задумываться о его пропагандистской роли, то можно от души повеселиться, читая, например, заголовки что «Крымские татары просят защитить их от геноцида Ющенко», или «Америка тасует Раду, как колоду карт». Или, вот зайдя, на страницу фонда «Соотечественники и Родина»,а именно в раздел «Вторая Родина» я обнаружила там стих о любви к Родине и реке Угре. На этом же сайте подробно рассказывается, как стать участником программы переселения соотечественников и отдельно – презентации российских регионов. Но я несколько поуспокоилась, поскольку русскоязычные и украиноментальные соотечественники вряд ли когда-то будут запирать себя в рамки маргинального русского движения.

Российско-Украинский информационный центр основан в 2006 году депутатом Госдумы РФ (ныне представителем РФ в НАТО) Дмитрием Рогозиным. На сайте центрасказано, что основной его задачей является «восстановление цивилизованного диалога и налаживание горизонтальных связей между политическими и экономическими элитами России и Украины».

В 2006 году известный российский международник Алексей Богатуров в частной беседе заметил, что в России заниматься только Украиной «западло», и исследования Украины вписываются в более широкие исследовательские программы, потому что «отношения Российской Федерации и Украины являются функцией отношений Россия – Запад».

Но за последние два года ситуация изменилась. Под Украину стали выделяться деньги - видимо, Российская Федерация уже понимает, что даже при наличии мощного энергетического рычага, основная битва будет вестись за души и умы людей. И пусть русские пока только сменили тактику, а не стратегию, пусть они только пробуют менять тон, но по крайней мере приятно, что они учатся с нами разговаривать. Как и приятно то, что в РФ вызревает осознание того, что Москве необходимо задуматься над отношениями с Украиной.

Комментарии, зачастую публикуемые российскими исследовательскими структурами, и в частности вышеупомянутым центром, выглядят радикально, однако в ходе более детальных дискуссий, нам часто приходилось убеждаться, что даже назначенные руководители российских структур выглядят и рассуждают куда более умеренно, чем это принято на официальных российских телеканалах. Гостями РосУкрцентра были как и члены Госдумы, так и представители Российской оппозиции.

Украинский филиал Института стран СНГ мы все хорошо знаем. Равно, как и его московского директора Константина Затулина. Ну не будем повторять об СНГ все, что уже в деликатной форме высказали украинские политологи. Эта структура существует пока только потому, что украинским политикам недосуг оформить разводные бумаги. Или, возможно, потому что никому не хочется становиться персональным официальным могильщиком Содружества Независимых государств.

А пока пару последних заголовков сайта «содружества»:«Истерия как признак агонии президентской власти», «Летний сезон репрессий открыт?», «Украина забрасывает удавки на рот России».

Общественная организация Российский Медиа-Центр пока не проявляет большой активности в Киеве. Хотя в его планах и пресс-туры украинских журналистов, и проведение широких дискуссий. Но пока трудно сказать, чем они примечательны.

Самой серьезной структурой показался нам киевский Институт изучения России . Мы не можем считать его центром, основанным, Российской Федерацией, поскольку, во-первых, точно этого не знаем, во-вторых, из восьмерых молодых ученых центра семеро – украинцы, чьи публикации и личные резюме говорят о них, как о вполне национально ориентированных экспертах. Среди источников финансирования Центра – частные кампании. Учредители центра не указывают, какие именно кампании. Но я не исключаю, что это могут быть россияне. От российской стороны тут представлен главный редактор журнала «Эксперт-Украина» Искандер Хисамов. (Помню, когда на одной конференции в Киеве российские гости затребовали переводчика с украинского языка, то Хисамов, тогда организатор, смущенно улыбнулся и попросил российских гостей «просто внимательно вслушаться в украинский и, я уверяю, «вы все поймете, я сам уже все понимаю, хотя не так давно в Киеве»). Бизнес-элиты двух стран осознали необходимость и дают деньги на всесторонний мониторинг отношений между двумя странами, народами, динамику двусторонней торговли и т.д. Аналитики данного центра впервые оперируют вполне реально «считабельными» наборами индексов, которые четко отражают разные аспекты и динамику отношений между Россией и Украиной и вычисляются на основании данных соцопросов и большого количества статистических сведений. Используемая методология не может не радовать, поскольку показывает, что, по крайней мере, определенная часть экспертного сообщества предпочитает отходить от традиционных идеологизированных аналитических конструкций («геополитика», «сферы влияния», «архитектура безопасности») и обращается и ищет конкретного ответа на конкретный вопрос. Почему отношения такие, кто виноват и что делать. Среди целей института – продуцирование аналитических материалов для людей, принимающих решения.

Лана Самохвалова