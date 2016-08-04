В Сенате Польши предостерегли Раду от принятия постановления о геноциде: "будет плохо"

По его словам, "Польша должна говорить правду о Волынском преступлении, и принятие постановления польским парламентом было свидетельством этого", передает Радио Польша.

"Надо идти к истине. Мы сделали смелый и решительный шаг, ибо то, что сделали украинцы, было геноцидом", - сказал Станислав Карчевский.

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В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления "О чествовании памяти жертв геноцида, совершенного Польским государством в отношении украинцев в 1919-1951 годах".

Как сообщал УНИАН, 22 июля Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943-45 годах, "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой".

Также Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого "геноцида".