Черновецкий и Довгий пообщались с киевлянами на улицах и рынках

Сегодня после плац-парада военных оркестров, посвященного 15-й годовщине Независимости Украины, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ вместе со своим заместителем – секретарем Киевсовета Олесем ДОВГИМ уже традиционно пообщались с киевлянами на улицах города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и О.ДОВГИЙ прошлись по Крещатику и другим улицам столицы, поздравили киевлян и гостей Киева с праздником Независимости, а также выслушали мнения жителей столицы относительно проблем, требующих безотлагательного решения.

В пресс-службе Киевсовета напомнили, что вчера Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и О.ДОВГИЙ также проводили встречи с киевлянами. Киевский городской председатель и секретарь Киевсовета посетили Крещатик и побывали на нескольких рынках Киева, где пообщались с посетителями и работниками этих рынков. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ записывал проблемы киевлян для дальнейшего их решения. По некоторым из них мэр Киева сразу дал необходимые распоряжения.