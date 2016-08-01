Ефремов: Я никогда никуда не убегал и не убегу

Как передает корреспондент УНИАН, судья отметил, что решение будет объявлено ориентировочно через час.

“Я никогда никуда не убегал и не убегу”, - заявил Ефремов. Он отметил, что в отличие от некоторых своих бывших коллег он выезжал временно, но обязательно возвращался обратно.

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По словам Ефремова, предъявленные ему обвинения являются бездоказательными. “Там нет никаких фактов, что я что-то нарушил не потому, что их не нашли, а потому что их нет в природе... Я прочитал эти бумажки, которые мне вручили, там нет никаких фактов, никаких доказательств, что я что-то сделал незаконное”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

По словам Луценко, инкриминируемые экс-«регионалу» статьи не предусматривают залога или домашнего ареста как меру пресечения.

Сегодня, 1 августа, около 14 часов суд начал избирать Ефремову меру пресечения. ГПУ просит суд арестовать его на 2 месяца.