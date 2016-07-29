Путин послал крымчан "к черту", так как уверен, что они не обидятся - нардеп

Такое мнение высказал на своей странице в Facebook народный депутат Вадим Денисенко.

"Отмена "особого статуса" полуострова говорит лишь об одной единственной вещи: Путин считает, что ситуация там настолько стабильна, что можно послать этих крымчан к черту и они не обидятся", - отметил народный депутат.

Денисенко отмечает, что отмена крымского федерального округа - это лишь одно из вчерашних решений Путина, и далеко не самое важное.

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"Крым, согласно логике России, завершил переходный этап и никаких причин держать его в отдельном округе и статусе просто нет. Как бы нам не хотелось иного, Кремль считает, что крымчане никуда не денутся. Более того, важно отметить, что бывший руководитель федерального округа пошел на повышение, его отправили на Кавказ, который остается главным приоритетом", - пишет нардеп.

По его мнению, Крым не является и не будет приоритетом для Кремля, а рассматривается исключительно как военная база, где будут поддерживать средний для РФ уровень жизни.

"Для полуострова нерешенными остаются три глобальные проблемы - сообщение, электричество и вода. Строительство моста тормозится отсутствием технологий. Вопрос электричества частично решен благодаря, как говорят обходу санкций, но это временное решение. Относительно воды, то ее хватает, но только для местных жителей. Без Днепра говорить о курортном развитии или сельском хозяйстве даже теоретически невозможно. Для Путина делом чести является строительство моста и он его в ближайшие 5 лет откроет. Ни про какие другие серьезные вложения в полуостров речи не идет (заявлена реконструкция дорог - это латание старого)", - отметил Денисенко.

Как сообщал УНИАН, 28 июля президент РФ Владимир Путин присоединил оккупированный Крым к Южному федеральному округу, таким образом устранив "Крымский федеральный округ".

Теперь в Южный федеральный округ входят Республика Адыгея (Адыгея), Республика Калмыкия, оккупированный Крым, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, оккупированный Севастополь. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

"Крымский федеральный округ" Россия создала после того, как аннексировала украинский Крым в марте 2014 года.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.