Кабмин уволил замминистра внутренних дел Авакяна
08:17, 26 июля 2016Политика
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Кабинет министров уволил Тиграна Авакяна с должности заместителя министра внутренних дел.
Авакян больше не заместитель Авакова / Фото УНИАН
Об этом говорится в распоряжении Кабмина №525 от 22 июля.
"Уволить Авакяна Тиграна Ашотовича с должности заместителя министра внутренних дел Украины по вопросам европейской интеграции по собственному желанию", - сказано в нем.
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Авакян был назначен заместителем министра внутренних дел Арсена Авакова 20 августа 2014 года. Аваков, в свою очередь, до сих пор возглавляет МВД.
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