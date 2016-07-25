Луценко назначил нового прокурора Черниговской области

Как передает корреспондент УНИАН, Луценко представил коллективу Черниговской областной прокуратуры нового руководителя.

Комашко до этого назначения работал первым заместителем начальника Главного управления надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствами и других мер принудительного характера Генеральной прокуратуры.

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С июля 2014 года по февраль 2015 года Комашко был прокурором Николаевской области.

Как сообщал УНИАН, ранее должность прокурора Черниговской области занимал Виктор Носенко.

15 июля из-за угроз в адрес Носенко со стороны лидера Радикальной партии Олега Ляшко ГПУ возбудила уголовное дело.