Луценко уволил прокурора Черниговщины, которому угрожал Ляшко, нового представят сегодня

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Черниговской области.

«Сегодня, 25 июля, в 17:00 генеральный прокурор Украины Юрий Луценко представит коллективу прокуратуры Черниговской области и силовикам края нового руководителя ведомства», - говорится в сообщении.

В то же время фамилия нового областного прокурора пока не называется.

Читайте такжеВ Чернигове против главного санитарного врача области открыто уголовное производство

Как сообщал УНИАН, до этого должность прокурора Черниговской области занимал Виктор Носенко.

15 июля ГПУ открыла уголовное производство в связи с телефонными угрозами в адрес Носенко со стороны лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который в резкой форме обличал прокурора в коррупции.