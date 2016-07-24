Луценко планирует на следующей неделе подписать уведомление о подозрении в отношении Онищенко

Об этом генпрокурор сообщил в эфире «112 Украина».

«За весь этот период, который я работаю в Генпрокуратуре, не было ни одного случая, когда бы я не подставил плечо помощи своим коллегам в борьбе с преступностью, как, например, в деле Онищенко», - заявил он.

«Я вернул им (в НАБУ - УНИАН) на доработку подозрение, представление я внес в парламент, и когда я выходил на трибуну, в зале было несколько меньше голосов, необходимых для принятия решения, и поэтому, имея за плечами политический опыт, я сделал все, чтобы решение и о привлечении к ответственности, и задержании, и аресте получило решение ВР», - добавил Луценко.

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«Вернул (в НАБУ - УНИАН), доработали, насколько я знаю, их доработанное подозрение зашло в ГПУ, сейчас наши эксперты его изучают, как только проставят визы все наши лучшие процессуалисты, я определенно это подозрение подпишу, думаю, что это будет на следующей неделе», - отметил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, Онищенко подозревают в «создании преступной организации с целью завладения денежными средствами, полученными от реализации природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с крупнейшей в Украине газодобывающей компанией «Укргаздобыча».

По предварительным данным, в результате применения этой газовой схемы государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд грн. Антикоррупционное бюро уже задержало 12 подозреваемых по этому делу.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко.

В настоящее время Онищенко находится за пределами Украины.

12 июля в Генпрокуратуре сообщили, что Онищенко объявят в международный розыск, если он не явится на допрос по повторному вызову.

13 июля прокурор Генеральной прокуратуры Ольга Кориняк заявила, что сообщение о подозрении Онищенко дорабатывается и будет подписано после приведения в полное соответствие с требованиями Уголовного процессуального кодекса.