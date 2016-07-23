Луценко: Человек, который вывел бойцов "Беркута" из Киева и утопил их оружие, стоял вместе с нами на Майдане

«Теперь относительно оружия, действительно с помощью контрразведки Минобороны мы нашли оружие «черной сотни», в том числе и снайперскую винтовку, которую видела вся страна по кадрам стрельбы из-под «Октябрьского дворца» по Майдану», - сообщил он в эфире «112 Украина».

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«Мы нашли ее вместе с большим количеством автоматов в одном из киевских озер, они были разрезаны и утоплены одной группой, руководитель которой проходит по следствию. К сожалению, этот человек, который, по нашей версии, по указанию [экс-главы МВД Виталия] Захарченко вывел "черную сотню" из Киева, уничтожил оружие и утопил его, сам он был вместе с нами на Майдане», - добавил Луценко.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура 14 июля провела обыски у лиц, причастных к вывозу из Киева после кровавых расстрелов активистов Майдана представителей «черной сотни» «Беркута» и последующего уничтожения их оружия.

Ранее заместитель генпрокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил: “Когда общество узнает, кто к этому причастен, будет очень удивлено”. По его словам, обнародованная информация может вызвать неприятие, “но истина является истиной”.