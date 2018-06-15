Украинский интерес. Гройсман в Брюсселе, Трамп в своем репертуаре и "подарок" от Сейма

Накануне начала европейского периода отпусков Владимир Гройсман побывал в Брюсселе. Визит выглядит логичным и оправданным, поскольку в условиях накопления проблем у Европейского Союза нашей стране нельзя позволить забыть об украинской евроинтеграции. Итоги премьерского визита выглядят обнадеживающими: еврокомиссар Йоханнес Хан подтвердил, что вопрос предоставления Украине будет рассмотрен в октябре, президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что проведение выборов на Донбассе невозможно до изменения к лучшему ситуации с безопасностью в регионе. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини подтвердила Владимиру Гройсману, что реализация Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС остается приоритетом для Брюсселя.

Министр финансов Александр Данилюк излучает оптимизм относительно получения Украиной нового транша МВФ, хотя в июле украинский вопрос рассматриваться не будет, а в августе ответственные лица Фонда уйдут на каникулы. Дело здесь не в сумме, а в факте продолжения сотрудничества и восприятия МВФ инициатив правительства Гройсмана.

Из числа государств, претендующих на безвизовый режим с ЕС в этом году, выпала Турция, о чем официально заявили европейские представители. Впрочем, для Реджепа Эрдогана этот шаг выглядит малозначимым, поскольку он сейчас пытается на плечах разгромленных заговорщиков ворваться в зону расширения своих и без того внушительных полномочий. Выход Турции из Европейской конвенции по правам человека будет означать открытие дороги к восстановлению смертной казни в стране, что для Евросоюза выглядит абсолютно неприемлемым.

Досадная оплошность Меланьи Трамп, щедро заимствовавшей в своем выступлении на Республиканском конвенте тезисы, ранее озвученные Мищель Обамой, не помешала ее супругу стать официальным кандидатом от Республиканской партии на пост Президента. Дональд Трамп практически сразу после этого «порадовал» американских союзников утверждением, что США вовсе не обязаны приходить им на помощь в случае агрессии. Так что исчезновение из предвыборной программы республиканцев обещания предоставить Украине летальное оружие – не досадная оплошность, а вполне осмысленное действие. Трамп делает ставку на выборах на простых, чтобы не сказать примитивных, избирателей, и далеко не факт, что его призывы сосредоточиться на развитии США не найдут поддержки.

Россия по понятным причинам вовсе не против победы Трампа, но непосредственно не сможет повлиять на результат голосования в США, разве что своими внешнеполитическими действиями пытаясь предопределить результат волеизъявления американцев. Российские официальные лица неожиданно вспомнили о российском гражданстве журналиста Павла Шеремета, автомобиль с которым был взорван в центре Киева. Не приходится сомневаться, что Россия будет педалировать на международном уровне дело Шеремета, настаивая на тезисе «Украина становится могилой для журналистов».

Перед уходом на каникулы польский Сейм предсказуемо и практически единогласно (432 – за, 10 воздержавшихся, ни одного голоса против) поддержал резолюцию, назвавшую Волынскую трагедию 1943 года «геноцидом украинских националистов против поляков». Ни понимание того, что этот шаг имеет под собой внутриполитические основания, ни признание в свое время польскими парламентариями Голодомора геноцидом украинского народа, ни официально выраженное уважение украинцам, спасавшим поляков, не способны в этом случае повлиять позитивно на польско-украинские отношения. На протяжении последнего года они последовательно ухудшаются, и требуют от официального Киева асимметричных шагов. И тот факт, что Национальный день памяти геноцида на Волыни установлен на 11 июля дает Украина и Польше практически год, чтобы показать, что не только исторические проблемы составляют содержание двусторонних отношений.

Евгений Магда