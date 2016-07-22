Савченко считает запоздалой идею о введении военного положения

Об это заявила нардеп Надежда Савченко, передает "5 канал".

"Почему сейчас? За два года не было введено военное положение, и велась просто война, лилась кровь. Почему мы сейчас хотим ввести военное положение? Для чего? Для того, чтобы в стране все одновременно остановилось? " – сказала Савенко.

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"Сейчас уже поздно вводить военное положение, надо было его делать в 2014 году, в Крыму", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что СНБО может рассмотреть вопрос о введении военного положения в случае продолжения обострения ситуации на Донбассе.