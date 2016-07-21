Помощник генсека ООН назвал условие проведения выборов на Донбассе

Об этом в интервью "Новому времени" рассказал Иван Шимонович, помощник генсека ООН по правам человека.

"Если вы хотите провести выборы — свободные и честные, то должны обеспечить возможность свободы выражения, СМИ, свободу собраний и объединений, чего сейчас там нет", - заявил он.

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Кроме этого, Шимонович подчеркнул необходимость обеспечения возможности перемещенным лицам и беженцам не только попасть в избирательные списки и получить право голоса, но также право быть избранным. Поэтому, по словам помощника генсека ООН, подготовку к этому нужно начинать уже сейчас.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Шимонович на брифинге в Киеве во время представления 14-го доклада Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине заявил о сотнях случаев совершения пыток как на временно оккупированной территории Украины, так и на контролируемой украинской властью.

По его словам, речь идет о случаях на территории, контролируемой вооруженными боевиками, но также и определенные случаи, которые произошли на территории, контролируемой правительством Украины.

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