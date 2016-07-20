Могерини поздравила украинское правительство с достижениями в проведении реформ

Об этом говорится в заявлении Внешней службы ЕС, распространенном в Брюсселе по результатам встречи Могерини с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, которая прошла утром в среду. Это был первый визит украинского премьера в Брюссель с момента его назначения на должность в апреле 2016 года. «Эта встреча позволила высокому представителю подтвердить неизменную приверженность Европейского Союза к прочному, глубокому и широкому партнерству с Украиной», - отмечается в сообщении.

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Во время встречи Гройсман сообщил о состоянии дел в выполнении программы реформ правительства за сто дней с момента назначения. «Приветствуя достижения, высокий представитель особенно высоко оценила, что борьба с коррупцией остается в центре процесса реформ и его реализации. Европейский Союз и в дальнейшем будет поддерживать впечатляющую программу реформ украинской власти, в том числе, в финансовом отношении», - отмечают во Внешней службе ЕС. «Эта амбициозная программа реформ демонстрирует столь необходимое стремление (правительства) повысить украинскому народу уровень жизни и обеспечить более равномерное, справедливое и открытое общество», - говорится в сообщении.

Во время встречи стороны также обсудили ход реализации Минских договоренностей, особенно, в свете всплеска насилия на востоке Украины за последние два дня. «ЕС продолжает поддерживать полное выполнение Минских договоренностей, а также территориальную целостность и суверенитет Украины», - говорится в сообщении.

Высокий представитель также поздравила премьер-министра Украины с выполнением всех условий, необходимых для предоставления Украине безвизового режима. «Это впечатляющее достижение, которое было признано Европейской Комиссией в ее предложении отменить визовые требования, должно привести осенью к положительному результату в Совете и Европейском парламенте», - отмечается в сообщении.

Также Могерини заверила Гройсмана, а через него украинский народ, что ратификация и полное вступление в силу Соглашения об ассоциации остается главным приоритетом. Сейчас идет поиск решения ситуации, которая сложилась из-за референдума в Нидерландах.