Сейм Польши в первом чтении поддержал признание Волынской трагедии геноцидом

Это должно произойти на основе постановления, передает Prostir.pl.

Именно такие формулировки содержатся в тексте резолюции относительно Волынской трагедии. Текст прошел во вторник, 19 июля, первое чтение на парламентских комиссиях связи с поляками за границей и по культуре и средствах массовой информации.

Основой стал проект резолюции правящей партии "Право и справедливость". После принятия поправок проект подчеркивает, что преступление имело место в 1943-1945 годах.

Парламент хочет отдать дань "граждан Второй Речи Посполитой, зверски убитым украинскими националистами".

Депутаты согласились с поправкой в названии документа, предложенной председателем комиссии по связи с поляками за границей Михалом Дворчиком (ПиС), который — как отметил — консультировался с историками Института национальной памяти Польши. По поправкое, в резолюции отдается дань "жертвам геноцида в 1943-1945 годах", а не, как было сначала, в 1939-1945 годах.

Объединенные комиссии в течение первого чтения указали, что в 1943-45 годах погибли представители других национальностей, а также украинцы, "которые стали на защиту жертв". Парламент выразил им свою благодарность и призвал президента почтить этих людей государственными наградами.

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В резолюции выражается солидарность с Украиной, которая борется с внешним агрессором за территориальную целостность. Отмечается, что единственной дорогой к истине есть путь к примирению.

Второе чтение резолюции состоится сегодня, 20 июля.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Сенат Сейм Польши призвал признать Волынскую трагедию геноцидом, "совершенным украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что "отрабатывает реакцию на такую новость, потому что "вопрос важный и чувствительный".