Кандидат от УКРОПа Шевченко заявил о своей победе на довыборах в 85-м округе (видео)





Об этом кандидат в народные депутаты заявил журналистам 1+1.

"Наш предвыборный штаб делал параллельный подсчет голосов и сейчас сомнений в нашей победе уже нет. Потому что мы имеем 100% протоколов с мокрыми печатями участковых избирательных комиссий", - отметил Шевченко.

По его словам, преимущество составляет около тысячи голосов (2%).

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"Но, по моему мнению, под утро начались проводиться какие-то манипуляции чтобы исказить результаты выборов.

В частности, отказывались принимать протоколы УИК, где мы имели наибольшее преимущество. Но наша команда сработала профессионально и перевела все в публичную плоскость. Поэтому сейчас мы защитили результаты выборов и уверены в своей победе", - подчеркнул кандидат в народные депутаты.

"Также проводились экзит-полы различных компаний на 85 избирательном округе. В частности экзит-пол «Социс» предпочел провластного кандидата и результаты не совпали с теми, которые есть на самом деле, а экзит-пол местной компании «Фіртка» оказался наиболее точным и соответствует тем результатам, которые есть сейчас на данный момент ", - заявил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, на промежуточных выборах депутата Верховной Рады, которые прошли 17 июля в округе № 85 в Ивано-Франковской области, по результатам обработки 57,22% протоколов лидирует представитель УКРОПа Виктор Шевченко.

По данным, опубликованным на сайте ЦИК, за Шевченко проголосовали 21.73% избирателей (5440 голосов). Его ближайший соперник Сергей Насалик от БПП отстает на полпроцента (21,2%, 5308 голосов).