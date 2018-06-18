Вехи недели. Рада на паузе, довыборы с нарушениями, ГПУ на подъеме

Верховная Рада продолжает жить по законам мирного времени. Хотя в ней присутствует немало нардепов, побывавших в АТО отнюдь не на экскурсии, повлиять на эффективность работы своих коллег они не в состоянии. Коллективное бессознательное украинских депутатов не позволило им принять изменения в парламентский регламент, делающие более интенсивным и профессиональным законотворчество, и проигнорировать призывы немногочисленных сознательных коллег о продлении сессии до сентября. И дело не только в малочисленности коалиции. Проблема имеет другие истоки: государственные интересы в Верховной Раде так и не поднялись над частными и партийными, да и понятие политической ответственности для многих законодателей остается чуждым.

Даже последняя перед каникулами пленарная неделя оказалась не слишком эффективной и плодотворной. Разве что во вторник слуги народа своим работодателям отплатили несколькими положительными решениями, дальше все пошло по-старому: сидячая забастовка радикалов под руководством мнящего себя новым Махатмой Ганди Олега Ляшко, дрон под парламентским куполом, управляемый Игорем Луценко, мелкие стычки и споры между представителями власти и оппозиции.

Андрей Парубий, пытаясь сохранить лицо парламентаризма, предположил скорую отмену норм закона о партийной диктатуре, благодаря которым своих мандатов лишились Егор Фирсов и Николай Томенко. Кроме того, спикер не без удовлетворения подчеркнул, что в Верховной Раде не зарегистрирован ни один законопроект о проведении выборов в ОРДЛО (некоторые коллеги председателя парламента активно кликушествовали принятие подобного документа еще с начала лета). Уже осенью обещана смена состава Центральной избирательной комиссии, многие члены которой переработали пару лет больше положенного законодательством срока.

Пока же ЦИК подводит итоги промежуточных выборов в семи одномандатных округах, которые, независимо от персоналий избранных там парламентариев, трудно будет занести в актив украинской демократии. Мажоритарная система, не предполагающая идеологической составляющей, продемонстрировала свои беспощадные в отечественных реалиях правила с нарушениями избирательного законодательства, словно собранными за несколько лет и сконцентрированными в семи точках на карте Украины. Отмечу, что заседающие с конца 2014-го в парламенте депутаты нынешнего созыва не демонстрируют обещанного избирателям энтузиазма в деле реформирования законодательства о выборах.

Полагаю, что с большинством парламентариев не уйдет на каникулы тарифная тема – уж больно вкусные дивиденды она сулит в качестве правильной реализации.

Утвержденный на своей должности после внесения изменений в законодательство генеральный прокурор Юрий Луценко продолжает демонстрировать заинтересованность в выполнении своей работы. Информационные ленты пестрят сообщениями о задержаниях как бывших, так и нынешних высокопоставленных чиновников, которые не верили в серьезность заявленных намерений бороться с коррупцией. Интересно, сколько еще государственных служащих должны столкнуться с правоохранителями, чтобы произошел перелом в их сознании? Пока же Луценко анонсировал до конца года судебные приговоры тем, кто расстреливал Майдан во время Революции Достоинства, и в начале августа намерен назвать виновных в Иловайской трагедии.

Евгений Магда