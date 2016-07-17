Нарушения на выборах: в полицию поступило более 100 сообщений, открыто 6 уголовных производств

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, по состоянию на 17.00 в полицию поступило 101 сообщение о нарушениях, связанных с избирательным процессом, из них 96 - после открытия избирательных участков.

Больше всего сообщений зафиксирован в Черниговской области (34). В Луганской области в полицию поступило 26 сообщений о нарушениях во время выборов, в Херсонской - 20, в Полтавской - 10, на Волыни - 5, в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях - по 3.

По результатам проверки сообщений, поступавших в полицию, правоохранители Полтавщины открыли два уголовных производства. Одно из них - по ч. 2 ст. 158-1 (Незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосование избирателем, участником референдума более чем один раз), еще одно - по ч. 2 ст. 160 (Подкуп избирателей) Уголовного кодекса Украины.

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Кроме того, полиция открыла четыре уголовных производства. Три из них - на Херсонщине по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Еще одно производство было открыто правоохранителями Луганщины по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня проходит голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в семи одномандатных избирательных округах: № 23 (Волынская область), № 27 (Днепропетровская область), № 85 (Ивано-Франковская область), № 114 (Луганская область), № 151 (Полтавская область), № 183 (Херсонская область) и № 206 (Черниговская область).