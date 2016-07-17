Пять стран подтвердили намерение наказать виновных в сбитии MH17

Об этом говорится в заявлении постоянных представителей Австралии, Королевства Бельгии, Королевства Нидерландов, Малайзии и Украины при ООН от имени своих правительств по случаю второй годовщины сбития 17 июля 2014 года в Донецкой области самолета «Малайзийских авиалиний», сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД Украины.

«Государства подтвердили свою приверженность принять все эффективные меры для привлечения к ответственности виновных лиц, отмечая важность этого для предотвращения атак на гражданские воздушные суда в будущем», - говорится в заявлении.

Постоянные представители Украины, Австралии, Бельгии, Нидерландов и Малайзии вновь выразили глубокие соболезнования семьям жертв этого трагического события и всем странам, которые пострадали в результате трагедии.

Государства напомнили о беспокойстве в отношении актов насилия, которые представляют угрозу безопасности международной гражданской авиации, которое было выражено в резолюции Совета безопасности ООН 2166 (2014).

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Представители Украины, Австралии, Бельгии, Нидерландов и Малайзии также напомнили о требовании Совета безопасности ООН привлечь к ответственности виновных за этот инцидент и подтвердили свою приверженность достижению этой цели, а также напомнили о требовании Совбеза ООН ко всем странам обеспечить всестороннее сотрудничество для установления ответственности.

В связи с этим государства отметили независимое техническое расследование причин сбития самолета, проведенное Советом по безопасности на транспорте Нидерландов в полном соответствии со стандартами ИКАО, и ее отчет, опубликованный 13 октября 2015 года.

Они также отметили уголовное расследование, которое проводится Совместной следственной группой (JIT).

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористической организацией «ДНР».

Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 г. обнародовала отчет о причинах катастрофы самолета МН17. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса «Бук» на востоке Украины.