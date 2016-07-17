Порядок на довыборах обеспечивают 7,5 тысячи полицейских и представителей общественности

Порядок на территории семи избирательных округов во время голосования на промежуточных выборах в парламент обеспечивают 7,5 тысячи работников правоохранительных органов и представителей общественности.

Об этом пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

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По его словам, всего в обеспечении правопорядка на выборах задействованы 7,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов и представителей общественности, более 2 тысяч находятся в резерве.

В Луганской области полиция несет службу в усиленном режиме.

"Думаю, что мы обеспечим проведение выборов", - добавил Тракало.

Как сообщал УНИАН, сегодня проводится голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в семи одномандатных избирательных округах: № 23 (Волынская область), № 27 (Днепропетровская область), № 85 (Ивано-Франковская область), № 114 (Луганская область), № 151 (Полтавская область), № 183 (Херсонская область) и № 206 (Черниговская область).