Когда Янукович объявит войну Черновецкому?

Виктор Янукович образца 2006 года – человек очень системный. Не успели охладеть кнопки системы „Рада”, как началась большая экспансия донецкого менеджмента. На протяжении двух недель многочисленные директора, начальники и заместители появились везде – от непростой нефтегазовой отрасли до непокорной „Укрзалізниці”. Впрочем, управленческий „блиц-криг” накрыл не всю страну. Остался Киев – стратегически важный в политических планах Януковича. Ведь многие сходятся на том, что президентские выборы 2004–2005 лет лидер Партии регионов проиграл именно из-за столицы Украины. Здесь были 80 процентов голосов за Ющенко. Здесь был Майдан. Но все это стало историей.

Однако, объяснить неторопливость Януковича относительно Киева просто – здесь живет и работает Леонид Черновецкий. Преуспевающий банкир и защитник самых бедных, он полностью изменил столичную систему координат. Оставив в кармане спасательный жилет в виде мандата народного депутата, друг и товарищ пастора Аделаджи стремительно начал переделывать все по-своему. И сделал много полезного – для себя, с точки зрения PR. Его встречи с избирателями на ступеньках горадминистрации стали хитом среди всех мировых реалити-шоу. А увольнение начальников жэков в прямом эфире ТРК „Киев” возобновили будто потерянный миф о возвращении „царя-батюшки”. Впрочем, главную ошибку Черновецкий таки сделал: он успел поссориться с журналистами. И если мелкая неадекватность вызывала у работников масс-медиа лишь ироническую улыбку, то запрет на прямое общение с чиновниками администрации может вызвать сплоченное сопротивление – даже до судебных исков.

Собственно, из-за непредсказуемости, неконтролируемости и странной непоследовательности Черновецкий Януковичу ненужен. Рано или поздно их интересы пересекутся и начнется война: информационная, подковерная, бюрократическая. Есть ли в Черновицкого шансы? Скорее всего – нет. Во-первых, стоит вспомнить ту же системность Януковича, который ради достижения цели умеет идти до конца. Во-вторых, в противостоянии Черновецкий – Янукович симпатии прессы будут далеко не на стороне первого, невзирая на все "симпатии" ко второму. Наконец, Черновецкий почти ежедневно теряет доверие киевлян, которым он много обещал, но ничего не сделал. Есть просто неприличные ситуации. Например, все помнят, как он через суд запретил киевской власти использовать эвакуаторы и блокираторы. Став мэром, Черновецкий подал жалобу на решение по своему собственному иску. И – выиграл, после чего докупил еще несколько эвакуаторов – для наполнения бюджета. Свыше 800 тысяч столичных водителей этого никогда не забудут.

Впрочем, вряд ли Янукович будет воевать с Черновецким собственными руками. У него уже есть человек, который станет тараном для штурма Киева. Это – человек, которого Янукович первым поздравил с днем рождения, бывший мэр столицы Александр Омельченко. Кандидатура – лучше не придумаешь. После „кидка” со стороны НСНУ Омельченко не имеет особенных симпатий к „помаранчевым”. Большинство политиков и бизнесменов знают – чего ожидать от Сан Саныча. Более того – на фоне активных действий Черновецкого теплые воспоминания о „старом, добром Омельченко” стали овладевать умами многих киевлян.

Какие механизмы давления на Черновецкого может избрать премьер? В первую очередь – законодательные. Имея Кабмин и большинство в Верховной Раде, можно переписать что и как угодно. Да и полномочия можно раздробить, как это было с „Укрзализныцею”. Поэтому в теории из Черновецкого можно сделать свадебного генерала, который ни на что не будет влиять и не будет ни за что отвечать. Еще один путь – давление через Киевраду, где нынешнему мэру удалось собрать хлипкое большинство. Но едва лишь рядом появится Омельченко, а за его спиной замаячит суровая фигура Януковича, большинство киевских депутатов изменит свои вкусы. Они привыкли это делать.

Также против Черновецкого могут развернуть информационную машину, когда он сам не будет знать – куда спрятаться. Наконец, есть метод давления, который стопроцентно принесет результат – это влияние на „Правэксбанк”. Ведь лишь имея за спиной солидную финансовую базу, Черновецкий может позволить себе быть непокорным.

„При желании команда „силовиков” просто разорвет этот банк, – говорит юрист, руководитель ГО „Международный комитет борьбы с оргпреступностью, терроризмом и коррупцией” Александр Бортник. – Даже ничего не нужно выдумывать. Какое-то заявление – потом проверки, аудиты, изъятие документов. Это просто парализует работу финансового учреждения. Несколько месяцев такого давления не выдержит ни один банк”.

Пламенный привет действующему мэру Омельченко уже передал – 19 августа. Учитывая, как органично и слаженно прошла информационная волна – этот привет долго готовился. Сан Саныч вспомнил все: и недостроенный выход со станции метро „Дарница”, и повышение цен на хлеб, и банк „Крещатик”. После чего пообещал вернуться – где-то в сентябре. Собственно, когда Янукович окончательно „зачистит” всю Украину и вплотную займется Киевом.

„Мы будем контролировать власть. Это наше право, потому что мы – киевляне”, – сказал Омельченко. И это уже похоже на предвыборный лозунг.

Василий Самохвалов