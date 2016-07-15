Пайетт обещает следить за событиями в Украине и после завершения своей дипмиссии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время торжественной церемонии закрытия Программы стажировки молодежи в Верховной Раде в 2015-2016 годах.

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"Через несколько недель я уеду из Украины и передам свою ответственность послу Мари Йованович. Но вы можете быть уверены, что я буду продолжать очень внимательно интересоваться и следить за тем, что происходит в Украине", - сказал Пайетт.

Он добавил, что не может дождаться, чтобы узнать новости.

Как сообщал УНИАН, 18 мая президент США Барак Обама объявил о намерении назначить Мари Йованович послом США в Украине, а Пайетта - послом США в Греции.