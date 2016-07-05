Дата встречи в "нормандском формате" зависит от прогресса в реализации "Минска-2" - МИД Франции

Об этом говорится в сообщении посольства Французской Республики в Украине со ссылкой на брифинг представителя МИД Франции Ромена Надаля.

Во французском внешнеполитическом ведомстве рассказали о вчерашней встрече министра иностранных дел Франции Жан-Марка Эро с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

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"Министры обсудили воплощение в жизнь Минских договоренностей и двусторонние отношения", - заявил представитель МИД Франции.

В то же время он прокомментировал возможности проведения следующей встречи в нормандском формате. "Дата следующей встречи зависит от прогресса в воплощении Минских договоренностей", - сказал Надаль.