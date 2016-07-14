Двух экс-чиновников Нацбанка посадили под арест и назначили залог в 10 и 20 миллионов

Бывшему заместителю председателя НБУ Алексею Ткаченко присудили 60 суток заключения или 20 млн гривень залога, передает ТСН.

Бывшему руководителю генерального департамента банковского надзора НБУ Роману Яковлеву присудили 60 суток заключения или 10 млн гривен залога. Обвинение требовало назначить залога обоим по 400 млн грн. Защита обоих подозреваемых собирается обжаловать решение.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, что Генпрокурор Луценко лично руководил проведением этой операции совместно с председателем Службы безопасности. А в задержании помогло подразделение "Котики". Один из задержанных постоянно находился за пределами Украины и приехал только на несколько дней на переоформление визы.

Читайте такжеЗадержан экс-руководитель компании Курченко: во время обыска найден клинок с гравировкой "Служба безопасности Президента РФ"

"Доказано следствием, что по предварительному сговору с Курченко они ввели в заблуждение весь состав наблюдательного совета НБУ, подтвердив, что основного имущества банка "Реал" хватает, чтобы дать рефинансирование и стабилизационный кредит - почти 788 млн грн. А его было на 200 с лишним млн. А они дописали, что залогового имущества 1 млрд 300 грн", - пояснил детали аферы Матиос.

Военный прокурор отметил, что всем членам преступной организации будет инкриминировано, кроме экономических преступлений, соучастие в составе преступной организации и государственной измене.

Как сообщал УНИАН, 14 июля главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал о задержании двух экс-чиновников Нацбанка Украины за участие в преступной организации, которая контролировалась экс-президентом Виктором Януковичем.