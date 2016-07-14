Россия использует полукриминальные схемы для уклонения от санкций - нардеп

Об этом заявил народный депутат от "Народного фронта" Георгий Логвинский, комментируя информацию о том, что российская госкомпания "Росатом" неофициально поставляет оборудование для строительства энергетических объектов в оккупированном Крыму.

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"Росатом" использует незаконные, полукриминальные схемы, чтобы формально не попасть под международные санкции за работу в оккупированном Крыму. Топ-менеджер компании "по секрету" признает, что поставляет оборудование в Крыму. А по документам проект оформляется, как "Таманская электростанция" на территории РФ - информация о которой не опубликована. По сути, это сокрытие доходов и отмывание средств: теневая экономика в исполнении мощной российской государственной корпорации", - сказал он.

"Это далеко не единственный случай. Мы постоянно получаем информацию о серых и черных схемах авиа- и судоходных компаний, которые нарушают санкции и запреты на работы в Крыму. Российская оккупация осуществляется во многом криминальными, контрабандными методами", - добавил Логвинский.

Действия "Росатома", отметил он, должны рассматриваться как нарушение международного права и дополнительная мощная угроза безопасности Украины и всего мирового сообщества.

"Речь идет не только о нарушении санкций к России. "Росатом" - госкорпорация ядерной промышленности, международный монополист и многомиллиардный заемщик на мировом финансовом рынке. Топ-менеджер, который похвастался крымским проектом, отвечает в РФ за производство ядерных боеголовок. Если сегодня мы позволяем такой структуре реализовать "серые" недокументированные проекты на оккупированной территории соседней страны - что она сделает завтра? Построит в Крыму незарегистрированные АЭС, хранилища ядерных отходов, арсеналы ядерного оружия? Передаст ядерные боеприпасы и технологии режима Асада в Сирии? С этим должны немедленно разобраться международные организации по ядерной безопасности и противодействию отмыванию грязных средств", - пояснил Георгий Логвинский.

Реакцией на такие действия России, считает он, должно стать введение дополнительных санкций со стороны Украины и стран Запада, а также привлечение к уголовной ответственности конкретных должностных лиц РФ.

"Можно и нужно проверять и преследовать каждую компанию, которая подпадает под действующий санкционный режим: русский, украинский, иностранный. Мы уже 2 года ведем эту работу в межведомственной рабочей группе по Крыму. Но результата - прекращения агрессии, деоккупации Крыма и Донбасса, - добьемся только расширением существующих санкций против России. Запрет на любое кредитование российского бизнеса, секторальные эмбарго на импорт из России, отключение от межбанковской системы SWIFT. Объявление подозрения и международный розыск всех российских чиновников, причастных к оккупации. Системные меры Украины и Запада против Кремля - системный результат", - подчеркнул Георгий Логвинский.

Справочно: по данным публикации в российской газете "Коммерсантъ" от 14 июля 2016 г., корпорация "Росатом" признала негласную поставку аппаратуры для электростанций в оккупированном Крыму. При этом, как отмечено в статье, "Росатом" до сих пор не подпадал под санкции Евросоюза и США - в отличие от других российских компаний, работающих на полуострове.