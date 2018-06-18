Вехи недели. Газовый гамбит, грани АТО и Бандера в Киеве

Хотя судьба Александра Онищенко до момента рассмотрения персональных претензий к нему со стороны Генеральной прокуратуры оставалась неопределенной, парламентарии легко пожертвовали депутатским иммунитетом светского льва и эксплуататора украинских недр. То ли приближающийся визит Джона Керри в Киев повлиял, то ли сознательность слуг народа резко выросла. Юрий Луценко по горячим следам пообещал новые представления на лишение депутатской неприкосновенности, но уже осенью. Пока же правоохранители провели неожиданный рейд против своих коллег, крышевавших незаконную добычу янтаря в Ровенской области. Результаты оказались внушительными, но вряд ли спецбригадам из сотрудников ГПУ, МВД и СБУ удалось нанести удар по верхушке «янтарной мафии».

Интересно отметить, что крестовый поход против популизма и коррупции в своих заявлениях де-факто объявил Владимир Гройсман, после визитов в США и Германию утверждающий, что именно эти явления в жизни украинского общества представляют собой, наряду с российской агрессией, наибольшую угрозу для Украины. Словесная настырность Владимира Борисовича производит приятное впечатление, но без конкретных шагов может оказаться скоропортящимся продуктом.

Стоит ли напоминать, что «тарифные страдания» в украинском обществе будут раздуваться без перерыва на летние каникулы, чтобы к началу отопительного сезона миллионы украинцев уже понимали, кто является защитником их интересов, а кто – спекулирует на них. Инициированная правительством унификация цены газа для разных категорий потребителей – серьезное испытание для всей власти в целом, в первую очередь – в части коммуникаций со своими избирателями. Пока популистские действия «Батькивщины» и радикалов удалось однажды лишь однажды остановить при помощи членов коалиции, принимавших участие в АТО. Однако на постоянной основе «игра в солдатики» в высшем законодательном органе вряд ли возможна, какими бы благими намерениями она не прикрывалась.

Петр Порошенко посетил Славянск, вторую годовщину освобождения которого отмечали на прошлой неделе, где подчеркнул, что рассчитывает на возвращение Донбасса политическо-дипломатическим путем. Российская сторона, продолжающая отправлять своих граждан «бить укропов» на восток Украины, тем временем уверяет западных дипломатов, что силы АТО готовятся к новому наступлению на позиции сепаратистов и призывает сдержать их.

Не привлекавший к себе внимания в последнее время Киевский городской совет решил внести лепту в развитие польско-украинских отношений, приняв решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. Столичных депутатов, большинство которых представляет БПП, не смутили ни приближающаяся годовщина Волынской трагедии, ни тревожные тенденции в отношениях между Киевом и Варшавой, ни выходящий на переименованную магистраль проспект Героев Сталинграда. Решение Киевсовета, к сожалению, стало отражением уже привычной практики, когда резонансные вопросы используются в качестве отвлекающего общественное внимание объекта на фоне недостаточных преобразований в экономике и политике.