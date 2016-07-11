Путин, который больше недели не появлялся на публике, причастился в монастыре
14:50, 11 июля 2016Политика
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Президент России Владимир Путин впервые за 11 дней появился на публике - присутствовал на торжественной литургии в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря.
Путин появился на публике / Фото russia-insider.com
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
По окончании литургии Путин причастился.
Российский президент отметил, что нельзя забывать о тех, кто работает и воюет. В этой связи глава РФ упомянул погибших в Сирии российских лётчиков.
Читайте такжеСМИ: Путин мог отменить запланированные на неделю поездки из-за Турции и АбхазииКак сообщал УНИАН, 6 июля Путин отменил все свои поездки, которые должны были состояться на протяжение недели.
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