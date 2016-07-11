Путин, который больше недели не появлялся на публике, причастился в монастыре

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По окончании литургии Путин причастился.

Российский президент отметил, что нельзя забывать о тех, кто работает и воюет. В этой связи глава РФ упомянул погибших в Сирии российских лётчиков.

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