В Киев с визитом прибыл премьер-министр Канады (фото)

В Киев с визитом прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Как сообщает МИД Украины в Twitter, глава канадского правительства будет находиться в Украине до 12 июля.

Как сообщал УНИАН, во время визита в Украину Трюдо проведет встречи с президентом Петром Порошенко, председателем Верховной Рады Андреем Парубием, а также премьер-министром Владимиром Гройсманом с участием членов правительств двух стран.

Ранее Гройсман заявлял, что в июле Украина планирует заключить Соглашение о зоне свободной торговли с Канадой, переговоры о которой стартовали еще в 2014 году.

20-21 июня в Канаде состоялся украинско-канадский бизнес-форум.