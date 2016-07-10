В Киев с визитом прибыл премьер-министр Канады (фото)
21:18, 10 июля 2016Политика
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Глава канадского правительства будет находиться в Украине до 12 июля.
REUTERS
В Киев с визитом прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Как сообщает МИД Украины в Twitter, глава канадского правительства будет находиться в Украине до 12 июля.
Как сообщал УНИАН, во время визита в Украину Трюдо проведет встречи с президентом Петром Порошенко, председателем Верховной Рады Андреем Парубием, а также премьер-министром Владимиром Гройсманом с участием членов правительств двух стран.
Ранее Гройсман заявлял, что в июле Украина планирует заключить Соглашение о зоне свободной торговли с Канадой, переговоры о которой стартовали еще в 2014 году.
20-21 июня в Канаде состоялся украинско-канадский бизнес-форум.
Welcome to #Ukraine, @JustinTrudeau ! pic.twitter.com/FGAFpvoyqy— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 10 июля 2016 г.
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