Дуда примет участие в праздновании 25-й годовщины независимости Украины в Киеве

Об этом сообщается в Twitter Канцелярии польского президента.

«Анджей Дуда 24 августа будет в Киеве, где он примет участие в праздновании 25-й годовщины независимости Украины», - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что Дуда встретился с президентом Украины Петром Порошенко и поблагодарил за то, что в пятницу он почтил память жертв Волынской трагедии.

В свою очередь, пресс-служба украинского президента сообщает, что Дуда примет участие в праздновании 25-й годовщины независимости государства по приглашению Порошенко. Кроме того, отмечается, что Дуда назвал чествование памяти жертв Волынской трагедии президентом Украины «очень мощным жестом, который начнет новый этап в отношениях между украинским и польским народами». В свою очередь, президент Украины предложил польскому коллеге вместе посетить село Сагрынь в Польше, где похоронены погибшие украинцы.

Также, сообщает пресс-служба президента Украины, собеседники обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью и по ряду вопросов двусторонних взаимоотношений. Глава Украинского государства выразил благодарность польскому коллеге за приглашение на Саммит стран НАТО и проведение в рамках этого мероприятия заседания Комиссии Украина – НАТО на высшем уровне.

«Собеседники высоко оценили уровень двустороннего сотрудничества в сфере обороны. В этом контексте была отмечена важность заключения двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. Лидеры также подчеркнули важность совместного успешного опыта взаимодействия в рамках Украинско-польско-литовской бригады», - говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.