Украинский интерес. Варшавские ожидания, инспекция Керри и обострение польского вопроса

Саммит Североатлантического альянса в Варшаве призван продемонстрировать его решимость более активно реагировать на изменения в меняющемся мире, в частности, на усиление агрессивной политики России. Поэтому генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не только сообщил о беспрецедентном сближении между Альянсом и ЕС, но и четко дал понять, что размещение 4 мультинациональных батальонов НАТО в странах Балтии и Польше стало реакцией на действия России в Украине, у которой не определен срок завершения действий.

Понимает, но по-своему, усиление роли Альянса и Владимир Путин. Он инициировал последовательные телефонные разговоры с Бараком Обамой и Ангелой Меркель и Франсуа Олландом, в ходе которых повторил привычные мантры Кремля об особенностях урегулирования на Донбассе. Москва придумала в последнее время новую «фишку» - якобы ожидающееся наступление украинских войск на позиции боевиков, и теперь призывает страны Запада «сдержать Киев». Сдерживать собственных подопечных из сепаратистских образований Путин и его окружение не спешат.

Петр Порошенко предложил Североатлантическому альянсу использовать украинский опыт в противостоянии России. Справедливости ради стоит отметить, что далеко не все входящие в НАТО страны считают РФ своим противником. Об этом свидетельствует, в частности, заявление Франсуа Олланда, продолжающего видеть в России партнера, пусть и способного на незаконное применение силы. Украинский президент прибыл в Варшаву, вооруженный данными социологического исследования Фонда «Демократические инициативы», подтверждающего готовность наших сограждан поддержать вступление в Альянс. Впрочем, это не означает проведения подобного плебисцита в ближайшее время.

Госсекретарь США Джон Керри, посетивший Киев по пути в Варшаву, стал, по всей видимости, последним высокопоставленным представителем администрации Барака Обамы, побывавшим в Украине. Американский дипломат подчеркнул, что говорить о вступлении Украины в НАТО сегодня слишком рано. Он поддержал проведение реформ в Украине, обсудил с украинским руководством перспективы урегулирования на Донбассе и пообещал, что санкции против России будут сохраняться до исчезновения причин их введения. Полагаю, что в Вашингтоне уже лишились иллюзий относительно возможности урегулирования конфликта на востоке Украины до завершения президентских полномочий Барака Обамы.

Комитет по иностранным делам Европейского парламента поддержал предложение Яцека Сариуш-Вольского об ускорении предоставления Украине безвизового режима. Это важный шаг в забуксовавшем на сегодняшний момент процессе, но окончательного решения не стоит ожидать раньше осени.

На уходящей неделе польско-украинские отношения особенно остро напоминали шахматную партию. Приближается годовщина Волынской трагедии, и польские политики в этом вопросе серьезно активизировались. В Сейме провели инициированные фракцией «Кукиз15» слушанья относительно реакции на годовщину Волынской трагедии и «угрозы пропаганды бандеризма», польский Сенат назвал события на Волыни летом 1943-го «геноцидом».

Представители польской элиты, среди которых трое экс-президентов, включая Александра Квасьневского, призвавшего Украину не мечтать о вступлении в НАТО, извинились перед украинцами за причиненные поляками обиды. Украина ответила решением Киевсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры (фигуру лидера ОУН (Б) в Польше воспринимают крайне негативно) и возложением Петром Порошенко цветов к варшавскому памятнику жертвам Волынской трагедии. Сегодня сложно прогнозировать, смогут ли Украина и Польша без потерь выйти из нынешней ситуации, однако очевидно, что двусторонние отношения требуют усиления диалога и поиска путей взаимопонимания.

Евгений Магда