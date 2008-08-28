У Ющенко намекают на возвращение визового режима со странами ЕС

В Секретариате Президента Украины не исключают, как крайнее средство, возможности возобновления визового режима с определенными странами Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель главы СП Андрей ГОНЧАРУК, комментируя Указ Президента Украины «Вопросы регулирования режима взаимных поездок граждан Украины и стран - членов Европейского Союза».

А.ГОНЧАРУК констатировал, что, к сожалению, сегодня не работает базовый принцип международного права – взаимность – в регулировании визового режима между Украиной и ЕС. Он привел статистические данные, в соответствии с которыми въезд на территорию Украины граждан стран ЕС в два раза увеличился, в то время как количество украинцев, выезжающих за границу, уменьшается.

По словам заместителя главы Секретариата Президента, вызывает тревогу также то, как оформляются визы для украинцев в некоторых посольствах стран ЕС. В частности, в некоторых посольствах требуют документы, не предусмотренные соглашением об упрощении визового режима. На этот счет А.ГОНЧАРУК заметил, что Украине очень не хотелось бы прибегать к таким крайним мерам, как возобновление визового режима, однако, если не удастся решить этот вопрос по дипломатическим каналам, то теоретически можно говорить о возобновлении визового режима с определенными странами ЕС.

Он также не исключил, что во время саммита Украина-ЕС странам ЕС будет передан анализ ситуации, сложившейся с выдачей виз украинским гражданам. «Хотелось бы, чтобы наши партнеры беспристрастно восприняли эту информацию ,и по своим дипломатическим каналам дали соответствующие указания своим службам», - сказал А.ГОНЧАРУК.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом поручил правительству подготовить предложения по обеспечению принципа взаимности в регулировании режима взаимных поездок граждан Украины и государств-членов ЕС.

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Согласно Указу, Кабинет министров Украины должен изучить в месячный срок вопросы получения виз гражданами Украины для въезда в страны - члены Европейского Союза, транзитного проезда через территорию этих государств, и внести по результатам изучения предложения относительно обеспечения учета принципа взаимности в регулировании режима взаимных поездок граждан Украины и стран - членов Европейского Союза.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

9 сентября во французском городе Эвиан состоится саммит Украина-ЕС.