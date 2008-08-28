Лавров считает, что санкции ЕС – плод больного воображения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров весьма жестко ответил на заявление главы внешнеполитического ведомства Франции о том, что ЕС готов обсудить возможные санкции против РФ на саммите 1 сентября в Брюсселе.

С.Лавров напомнил, что ранее его французский коллега также говорил о том, что Россия намерена после событий в Грузии атаковать Украину и Молдавию. По мнению российского министра, эти идеи, равно как и идея о санкциях, не более чем плод "больного воображения", передает Reuters.

Свое заявление российский министр сделал в Душанбе, где в четверг проходил саммит стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.

РБК