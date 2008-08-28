НАТО поддерживает территориальную целостность Украины - заявление

Североатлантический Альянс поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Об этом говорится в заявлении по результатам заседания Комиссии Украина-НАТО, которое состоялось на уровне послов в Брюсселе в среду, сообщает немецкое агентство новостей DPA.

“Государства НАТО поддерживают территориальную целостность, независимость и суверенитет наших стран-партнеров, таких как Украина и Грузия”, говорится в заявлении НАТО.

Альянс также подтвердил свою позицию относительно позитивных перспектив членства Украины.

Обе стороны Комиссии Украина-НАТО выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в Грузии и ее возможным влиянием на безопасность кавказского и евроатлантического регионов.

“Комиссия Украина-НАТО осуждает решение Российской Федерации признать независимость Южной Осетии и Абхазии, которые являются регионами Грузии”, заявили также стороны в совместном заявлении.

Присутствующий на встрече заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ заявил о готовности Украины внести свой вклад в урегулирование конфликта в Грузии.

Послы стран НАТО поздравили это предложение и выразили готовность предложить Украине и Грузии повысить уровень своих отношений с Альянсом.