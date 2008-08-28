Если бы выборы Президента прошли сегодня

Сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО имеет наибольшую поддержку среди населения как возможный кандидат на пост Президента Украины.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса общественного мнения, которое провело ООО “ФОМ - Украина”.

По данным опроса, за Ю.ТИМОШЕНКО как кандидата в Президенты проголосовали бы 24,6% избирателей.

Вторую рейтинговую позицию занимает лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ – его поддерживают 19,5% опрошенных.

За нынешнего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО готовы проголосовать 5,3% респондентов.

Кроме того, стабильными остаются рейтинги председателя Коммунистической партии Украины Петра СИМОНЕНКО и лидера Народной партии Владимира ЛИТВИНА, в поддержку которых высказались соответственно 4,2% и 3,9% опрошенных.

Комментируя результаты опроса, генеральный директор ООО “ФОМ – Украина” Александр БУХАЛОВ отметил, что сегодня наблюдается рост (после самого большого падения в июне 2008 года) рейтинга Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом популярность В.ЯНУКОВИЧА остается относительно стабильной. В то же время рейтинговые показатели В.ЮЩЕНКО имеют неуклонную тенденцию к снижению.

Исследование проводилось 8-24 августа 2008 года в 160 населенных пунктах Украины способом интервью по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 2000 человек в возрасте старше 18 лет. Погрешность выборки составляет +/- 2%.