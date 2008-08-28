Тимошенко о пожаре, уголовном деле и независимой экспертизе

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в связи с пожаром на объектах 61-го арсенала Южного оперативного командования Сухопутных войск ВС Украины вблизи города Лозовая Харьковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО после экстренного заседания правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Правительство обратилось с письмом в Генеральную прокуратуру Украины с требованием возбудить уголовное дело по факту возникновения пожара и, по нашим данным, Генпрокуратура такое дело возбудила», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер не уточнила статью, по которой квалифицируется возбуждение данного уголовного дела. «Будет проводится расследование в установленном порядке, и более точную информацию можно будет получить в ГПУ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, правительство также обратилось с соответствующими письмами к СБУ, МЧС и Госгорпромнадзора с просьбой провести независимую экспертизу возможных причин и источников возникновения пожара. «Мы пытаемся из трех независимых источников получить четкую информацию о том, что стало причиной, источником, и, собственно, об ответственных, тех, кто своей небрежной работой допустил такие последствия», - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в случае определения виновности тех лиц, которые нарушили технику безопасности, либо другими своими действиями спровоцировали возникновение пожара, они понесут ответственность.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в ближайшие часы на место событий вылетят министр МЧС Владимир ШАНДРА, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ и первый вице-премьер–министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.