Что должна сделать Россия, чтобы украинцы не усматривали в ней угрозу?

Большинство посетителей сайта УНИАН считают, для того, чтобы украинцы не усматривали в России внешнюю угрозу, она должна прекратить вмешиваться во внутренние дела Украины. Вопрос размещен на сайте по просьбе посетителей из Российской Федерации.

Вопрос сформулирован таким образом: “Что должна была бы сделать Россия, чтобы украинцы не усматривали в ней угрозу (выделить одно)?” В опросе приняли участие 1890 пользователей Интернет (состоянием на 2 августа, 12.50).

Суммарно на украинско- и русскоязычной версиях сайта ответы распределились следующим образом:

Не вмешиваться во внутренние дела Украины – 57,0%.

Вывести Черноморский Флот из Крыма – 7,3%.

Не мешать двигаться в сторону НАТО – 7,0%.

Прекратить газовую войну – 3,3%.

Другое – 1,4 %.

Свой вариант – 4,5%.

Я не согласен с такой постановкой вопроса – 19,5%.

Напомним, что согласно предыдущим опросам 65% посетителей сайта УНИАН причисляют Россию к наибольшим внешним опасностям.

Среди “своих вариантов” ответов содержатся, в частности, такие:

- “Все перечисленные”; “Все перечисленное и даже больше”; “Поддерживаю все пункты”.

- “Наконец стать другом, а не старшим братом с амбициями”; “Стать демократической и толерантной”; “Прекратить играться и шантажировать газовым вопросом”; “Не вмешиваться ни во внутренние, ни во внешние дела”; “Не мешать развиваться украинскому языку”; “Самоликвидироваться”; “Распасться”; “Научиться уважать самих себя и соседей”; “Прекратить разжигать политические эмоции в Крыму”; “Оставить имперские амбиции”; “Не видеть угрозу в Украине”; “Не вмешиваться и не мешать”; “Прекратить имперские экономические войны”; “Признать денежные потери Украины на цене транзита”; “Открыть таможенную границу”; “Считаться с интересами Украины”; “Способствовать продвижению Украины в сторону Европы и вывести ЧФ из Крыма”; “Понять, что Украина – суверенное государство”; “Вспомнить, что есть дипломатия”; “Прекратить очернять Украину и украинцев”; “Посадить бандитов в законе, которые правят Россией”; “Отказаться от территориальных претензий вообще”; “Вести цивилизованный диалог равноправных соседей”.

- “Это неправда. Это умышленно наговаривают враги”; “Две страны должны максимально идти навстречу друг другу”; “Вести просветительскую деятельность среди украинцев, чтобы они понимали реальные задания России”; “Мы родственные народы, а всех политиков – прочь!”; “Не метать бисер ни перед кем”; “Россия должна доминировать в отношениях с Украиной”; “Воссоединиться с Украиной и вместе работать на благо своих народов”; “Россия Украине не угроза, а братская республика”; “Украинцы ищут надуманные угрозы со стороны России, так им рекомендовала Америка”; “Пусть все хохлы передохнут”.

- “Ничего не поможет”.

Опрос продолжается: смотрите украиноязычную и русскоязычную версии.