Из внешних опасностей украинцев больше всего беспокоит Россия

Подавляющее большинство опрошенных на сайте УНИАН называют наибольшей внешней угрозой для Украины Россию. Никакой угрозы извне не видят менее 10 процентов. Опрошено 2008 человек (по состоянию на 17.00, 15 августа).

Вопрос на сайте УНИАН сформулирован так: “Какая внешняя сила представляет наибольшую опасность для Украины?” Результаты ответа - в сумме на украино- и русскоязычной версиях распределились так:

Россия - 65,3 %.

США - 14,9%.

НАТО - 5%.

Польша - 1,5%.

Другие - 1,1%.

Ни одна - 9,5%.

Свой вариант - 1,7%

(На графике "Другие" и "Свой вариант" объединены в графу "Другое".)

Опрос продолжается: смотрите украино- и русскоязычную версии сайта.