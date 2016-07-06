Путь в никуда: Климкин рассказал о последствиях легитимизации боевиков на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Норвегии Бьорге Бренде.

Как отметил Климкин, Украина полностью привержена выполнению Минских договоренностей по урегулированию ситуации в Луганской и Донецкой областях.

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«Выполнение Минских договоренностей - как пути к миру на Донбассе, и, конечно, Донбасс - это не просто территория, это в первую очередь люди, жители Донбасса. Они более двух лет находятся под оголтелой российской пропагандой, и, конечно, мы должны в первую очередь завоевать (благосклонность - УНИАН) этих людей. И мы всегда четко говорили и говорим, что мы готовы к выполнению «Минска», в том числе и к предоставлению Донбассу дополнительных возможностей в плане местного самоуправления, соответствующий закон принят», - заявил Климкин.

«Но хочу очень четко подчеркнуть: эти возможности именно управления, они для украинского Донбасса, для того, чтобы жители Донбасса взяли в свои руки возвращение к нормальной жизни, а не для легитимизации тех, кто был приведен к власти в результате присутствия на Донбассе российских регулярных войск, наемников и российского оружия», - подчеркнул Климкин.

«Легитимизация тех, кто находится там сегодня у власти, приведет Донбасс в никуда, поскольку это зацементирует Донбасс как российский протекторат с методами управления, похожими на мафиозные», - подчеркнул Климкин.