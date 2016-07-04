США остро нуждаются в тех, кто открыто идет на реформы - политолог

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил политолог Виктор Небоженко, комментируя результаты поездки Арсения Яценюка в Соединенные Штаты Америки.

"Во-первых, стало ясно, что Соединенные Штаты не разбрасываются профессионалами и теми, которые открыто стоят на стороне США, а не тихо заигрывают с Кремлем через свои старые и новые знакомства или через коммерческие схемы - с сепаратистскими "республиками". США остро нуждаются в тех, кто открыто идет на реформы и не боится поставить на кон свое политическое будущее", - сказал он.

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По мнению Небоженко, для Яценюка визит в США - это поддержка коммуникации с ведущими хедлайнерами американской политики, а со стороны США - это "поддержание интереса к человеку, которому можно будет потом поручить большие события".

"В этой ситуации это говорит о том, что Соединенные Штаты не собираются отказываться от Украины, раз кроме финансовой и военной помощи, они еще сохраняют свои высокоранговые контакты с украинскими политиками", - отметил политолог.

По его словам, Арсений Яценюк во время визита в США открыто "лоббировал" кредиты и военно-политическую помощь для нашего государства.

В то же время, добавил он, бывший премьер не критиковал действующую украинскую власть. "Это что-то новое в украинской политике", - отметил эксперт.

"Тот факт, что Яценюк не хвастался и открыто занимался лоббированием кредитов МВФ и военно-политической помощи для нашего государства, говорит о том, что он понимает, как важно сохранять в высшем эшелоне Украины нормальные отношения между премьером, бывшим премьером и президентом. И это у него все получилось", - подчеркнул Виктор Небоженко.

В целом, по мнению политолога, эта поездка "будет иметь большие результаты".

Небоженко также добавил, что визит Яценюка в США показал, что "он находится на достаточно высоком уровне и уважаем в международном сообществе и что он не собирается уходить из политики".