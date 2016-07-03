НАБУ и ГПУ предлагают ужесточить доступ к закрытой части реестра судебных решений

Об этом директор НАБУ Артем Сытник сказал в эфире канала 112 Украина.

Сытник отметил, что проблемы в следственных действиях, с которыми встречается НАБУ общие и для других силовых ведомств – прокуратуры или полиции, и, чтобы их изменить, надо менять уголовно-процессуальный кодекс.

Он вспомнил, что однажды детективы при обыске у судьи обнаружили у того постановление суда на обыск у него же. "Если говорить о проблеме утечки информации, то есть огромный риск, который заложен в законе", - рассказал он, пояснив, что речь идет о законе "О доступе к судебным решениям".

"Постоянно 3,5 тыс. человек – сотрудники судебной ветви власти – не только судьи, но и помощники, имеют доступ к закрытой части судебного реестра. Например, мы берем обыск, и прокуратура, я с Луценко говорил, также поддерживает эту идею законопроекта. Мы берем обыск, с момента получения постановления проходит около 7 дней в зависимости от ситуации по делу, а в течение суток постановление попадает в закрытый реестр и теоретически судья в Закарпатье или в зоне АТО может зайти и посмотреть. И это та проблема, которая заложена в самом законе", - считает он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал Законы Украины «Об исполнительном производстве» и «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов», направленные на повышение эффективности деятельности органов и лиц, осуществляющих принудительное исполнение решений и обеспечения надлежащей реализации завершающей стадии судебного разбирательства.